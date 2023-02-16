Приедет ли Байден в Украину на годовщину вторжения России — ответ Белого дома

Байден планирует посетить Польшу.
Президент США Джо Байден не планирует визит в Украину в ближайшее время.
Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Журналисты спросили Кирби, планирует ли Джо Байден визит в Украину в феврале. Он отметил, что американский лидер в ближайшее время посетит Польшу. Другие поездки не предусмотрены.
"Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланированы какие-либо дополнительные остановки за пределами Польши", — сказал Кирби.
Визит Байдена в Польшу в годовщину российской войны против Украины
Известно, что Байден прибудет в Польшу в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Накануне польские СМИ сообщили, что президент Зеленский планирует посетить Польшу и встретиться с Джо Байденом.
Зеленский на это ответил, что он ожидает американского лидера в Украине, поскольку это будет свидетельствовать о поддержке нашего государства в противостоянии с российскими оккупантами.
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