"Приехали и исчезли": российский оккупант рассказал жене, как "воюют" в Украине мобилизованные

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват телефонного разговора военного РФ с супругой о ситуации с мобилизованными новобранцами.
Один из российских военных, воюющий против Украины, позвонил жене и рассказал о ситуации на фронте.
Разговор сегодня, 7 октября, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Пока в доме. Ну, я в поле вышел, правда, чтобы этот... за***ли. Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме", — ответил военный жене на вопрос, находятся ли они в окопе.
"У нас 60 человек пропали без вести... 65. Из мобилизованных. Только приехали и на следующий день исчезли", – сказал в разговоре военный РФ.
Ранее Генштаб сообщил, что российская армия получила подкрепление в Донецкой области — полсотни мобилизованных уголовников, у которых забрали телефоны. Они уже прибыли на временно оккупированную территорию.
Что известно о мобилизации в России
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении частичной мобилизации в России. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что во время мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой на войну в Украину. На фоне объявления мобилизации в России прошли акции протеста.
По данным замминистра обороны Анны Маляр, россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Так, только за первые две недели мобилизации в РФ более двух тысяч россиян обратились в Украину с желанием сдаться в плен.
В Украине ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных из России, которых собираются отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте. В Генштабе ВСУ заявили, что уже готовы встречать новое нашествие мобилизованных россиян.
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