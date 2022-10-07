"Приехали и исчезли": российский оккупант рассказал жене, как "воюют" в Украине мобилизованные

Один из российских военных, воюющий против Украины, позвонил жене и рассказал о ситуации на фронте.

Разговор сегодня, 7 октября, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Пока в доме. Ну, я в поле вышел, правда, чтобы этот... за***ли. Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме", — ответил военный жене на вопрос, находятся ли они в окопе.

"У нас 60 человек пропали без вести... 65. Из мобилизованных. Только приехали и на следующий день исчезли", – сказал в разговоре военный РФ.

Ранее Генштаб сообщил, что российская армия получила подкрепление в Донецкой области — полсотни мобилизованных уголовников, у которых забрали телефоны. Они уже прибыли на временно оккупированную территорию.

Что известно о мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении частичной мобилизации в России. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что во время мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой на войну в Украину. На фоне объявления мобилизации в России прошли акции протеста.

По данным замминистра обороны Анны Маляр, россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Так, только за первые две недели мобилизации в РФ более двух тысяч россиян обратились в Украину с желанием сдаться в плен.

В Украине ожидают прибытия 150 тысяч мобилизованных из России, которых собираются отправить для пополнения оккупационных частей, понесших значительные потери на фронте. В Генштабе ВСУ заявили, что уже готовы встречать новое нашествие мобилизованных россиян.

Принудительная мобилизация и угрозы – как россияне относятся к "своим" крымчанам

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