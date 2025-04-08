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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Приехали учиться и далеко не дураки: "Осман" о китайских военных на фронте

По словам Бунятова, китайцы понимают русский язык и достаточно профессионально ведут себя на поле боя.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Станислав Бунятов «Осман»

Станислав Бунятов «Осман»

Китайские солдаты, воюющие на стороне РФ, понимают русский язык и профессионально ведут себя на поле боя.

Об этом заявил командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«Китайцев взяли в плен. В Интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который на самом деле далеко не л*х», — отметил он.

По словам Бунятова, китайцы приехали учиться, а не заменять россиян на позициях. Кроме того, у них своя легенда, они понимают русский язык и довольно профессионально ведут себя на поле боя.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.

ТСН.ua собрал все, что известно о китайских пленных.

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