Прифронтовые государства НАТО опасаются нападения Путина: названы сценарии развития событий

Последние месяцы принесли шквал предупреждений о том, что РФ может совершить нападение на страны НАТО в ближайшее десятилетие.

В прифронтовых государствах НАТО нарастают опасения, что кровавый российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к провокациям и проверить решимость НАТО.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается, последние месяцы принесли шквал предупреждений о том, что РФ может совершить нападение на страны НАТО в ближайшее десятилетие. Не только Вильнюс, Рига и Таллин распространили тревогу, но и министры в Стокгольме, Берлине и Лондоне. Все предполагают возможное противостояние в течение двух-восьми лет.

"Региональные лидеры видят три балтийских страны — с их небольшой территорией и узкой наземной связью с остальной частью НАТО — как место, где Путин мог бы попытаться проверить единство Альянса и решить проблему путем дестабилизирующих провокаций или даже прямого военного нападения", — говорится в материале.

В то же время, это беспокойство нарастает еще и из-за перспективы возвращения к власти кандидата в президенты США Дональда Трампа. Чиновники в Латвии считают, что РФ может использовать президентство Трампа, чтобы показать, что НАТО полностью разделено, и место для этого – страны Балтии.

Чиновники предполагают два возможных сценария развития событий: если РФ добьется успеха в Украине и будет пытаться использовать ослабленный Запад. А ударить по прифронтовым государствам страна-агрессор может внезапно, что, вероятно, спровоцирует ядерную угрозу.

Второй сценарий — если Украина и западное единство выстоят, Россия может попытаться отвлечь внимание на провокации. А использованы для этого будут десятки возможностей для гибридных атак: от диверсий, убийств до взбудоражения местного русскоговорящего населения.

В то же время сейчас страны Балтии имеют большую безопасность, чем на протяжении веков, благодаря своему членству в НАТО.

"Лишь несколько лет назад план НАТО по защите трех балтийских стран заключался в том, чтобы позволить России сначала оккупировать их, а затем отбросить ее военными массовыми силами через несколько месяцев. Сегодня стратегия состоит в том, чтобы защитить территорию НАТО "с первого метра" и не дать российским захватчикам разрушить города, как это сделали в Украине. Это сделает нападение России непомерно тяжелым и дорогим для нее", — пишет издание.

Напомним, что российские корабли создают угрозу в Балтийском море.

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