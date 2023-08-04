"Приглашаем в Украину": Данилов резко ответил чиновнику ООН, осудившему удары дронами по Москве

В офисном центре "Москва-Сити", который атаковали беспилотники, расположены определенные институции, принимающие решение по войне в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал недавнее заявление заместителя пресс-секретаря генсека ООН Фархана Хака о недопустимости атак дронами по гражданским объектам в столице государства-агрессора.

“Если тот или иной чиновник не разбирается и не понимает, что происходит, то мы его приглашаем в нашу страну, чтобы он посмотрел, откуда летит, а потом давал нам советы, можем ли мы [бить] потом "Москва-Сити", где находятся определенные институции, которые принимают решения, в том числе и по войне...” – резко заявил он в эфире национального телемарафона.

При этом Данилов подчеркнул, что выступление одного из чиновников ООН – это не позиция ООН.

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“Довольно странная позиция у этих чиновников, которые ни за что не отвечают и могут только делать такие заявления, которые потом начинают транслироваться, что это якобы позиция ООН... "Москва-Сити" – это определенный символ... В войне символы имеют огромное значение… Мы не собираемся останавливаться, это наша задача – уничтожать врага до тех пор, пока он не уйдет с нашей земли", — подчеркнул секретарь СНБО.

Как известно, в ночь на 1 августа российскую столицу снова атаковали беспилотники. Это уже была пятая атака на Моску за последние три месяца. Попали дроны в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в которой расположены несколько министерств.

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Напомним, заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак считает, что "удары по гражданским объектам" в столице государства-агрессора должны прекратиться.

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