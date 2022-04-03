Приглашаю Меркель и Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России – Зеленский

Президент добавил, что военные преступления в Буче будут предметом рассмотрения в Совете Безопасности ООН 5 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все партнеры Украины будут подробно уведомлены о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства.

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В частности, военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете ООН во вторник, 5 апреля.

Об этом глава государства сообщил в новом видеообращении.

"Обязательно будет и новый санкционный пакет против России. Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю", – сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что 3 апреля – 14-я годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Именно тогда, по его мнению, был шанс предотвратить нынешние зверства российских захватчиков в Украине.

"Был шанс забрать Украину из "серой зоны" на востоке Европы. Из "серой зоны" между НАТО и Россией. Из серой зоны, о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления. По оптимистическим дипломатическим формулировкам о том, что Украина может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами. Через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и восемь лет войны на Донбассе. А теперь боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой", — отметил президент.

Также Зеленский пригласил Ангелу Меркель и Николя Саркози посетить Бучу и увидеть, "к чему за 14 лет привела политика уступок России".

"Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые совершили это против наших людей. Кроме еще тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь к такой Буче, к такому Гостомелю, к такому Харькову, к такому Мариуполю. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно: мы должны быть сильными", – добавил он.

Также глава Украины напомнил, что 14 лет назад руководитель России в Бухаресте сказал западным лидерам, что нет такой страны, как Украина. Он добавил, что мы доказываем, что есть такая страна, была и будет и Украина не будет прятаться и не будет никого не уговаривать.

"По-хорошему, мы не должны были и просить о помощи оружием, чтобы защититься от этого зла, пришедшего на нашу землю. Все необходимое оружие нам и так должны были предоставить – без просьб. Потому что и сами прекрасно осознавали, какое зло пришло и что именно оно принесло с собой. Мы видим, что на кону в этой войне. Мы видим, что мы защищаем", – заявил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 39-го дня российского вторжения в Украину

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