"Приглашают к капитуляции": у Зеленского сообщили, после чего могут возобновиться переговоры с Россией

Заявления Москвы о якобы открытости к диалогу с Украиной в то время, когда ее войска бомбят мирные дома и уничтожают украинскую землю, являются приглашением к капитуляции.

Переговоры с Россией, которая напала на Украину и терроризирует население и приводит к голоду в мире, могут быть только после прекращения огня и отвода войск оккупантов.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой – приглашает к капитуляции. Шредер – известный глашатай империи и голос в царском дворе. Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле. Сначала – прекращение огня и отвод войск, потом – конструктив", — сказал Подоляк.

Ранее Олег Жданов заявил, что Путин готов к переговорам, потому что армия РФ истощена.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Россия хочет договариваться и чем это опасно для Украины.

Напомним, Лавров посетовал, что Украина не хочет договариваться с Россией и планирует победить в войне.

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