Пригласили на эфир коллаборанта: Нацсовет сделал предупреждение херсонскому телеканалу

Херсонская телерадиокомпания "ВТВ Плюс" поддерживает государство-агрессора и способствует проведению подрывной деятельности против Украины.

Такие действия могут квалифицироваться как государственная измена.

Об этом сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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Речь идет о ряде программ за период с 27 по 29 апреля 2022 года с участием Владимира Сальдо — депутата Херсонского городского совета VIII созыва, перешедшего на сторону россиян и самопровозгласившего себя "руководителем Херсонской области" от оккупационных властей.

В этих программах Сальдо поддерживал оккупацию и призывал сотрудничать с государством-агрессором.

"Национальный совет подчеркивает, что ни одно украинское медиа не должно быть использовано против своего государства. Предоставление эфира оккупантам и их прислужникам недопустимо ввиду того, что любая информация является инструментом пропагандистского влияния, циничного и лживого, влияния, направленного против целостности и безопасности нашего государства, вся российская власть приносит только смерть и страдание", — заявили в Нацсовете.

Также Нацсовет призвал всех жителей Херсона быть внимательными и помнить, что поскольку телеканал "ВТВ Плюс" сотрудничает с пособиями государства-агрессора и коллаборационистами.

Напомним, российские оккупанты в Херсоне представили так называемых "новых" главу ОГА и мэрии — ими стали Владимир Сальдо и Александр Кобеца. Оккупанты провели "совещание", на котором представили незаконное руководство области.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заверил, что на юге Украины, в частности, на Херсонщине, не будет ни замораживания конфликта, ни временной оккупации, ни каких-либо псевдореспублик. Власти знают, как будут освобождать эти территории.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, в частности, в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Какую цель ставят себе российские оккупанты, захватив Херсонскую область – "Нічна варта"

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