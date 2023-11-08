Приговор для Сальдо: в Одессе суд приговорил коллаборанта к 15 годам тюрьмы

В настоящее время предатель скрывается на временно оккупированной части Херсонской области.

Малиновский райсуд Одессы вынес приговор Владимиру Сальдо, который есть так называемым "председателем военно-гражданской администрации Херсонской области". Его обвиняют в государственной измене, за это в тюрьме он должен провести 15 лет.

Об этом пишет "Суспільне".

Как стало известно, судебное разбирательство осуществлялось в отсутствие Сальдо, которое скрывается от украинских правоохранителей на временно оккупированной территории Херсонщины.

Суд признал Сальдо виновным в государственной измене, коллаборационизме и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. За это он, попав в руки украинских правоохранителей, проведет в тюрьме 15 лет с конфискацией имущества и запретом на такой же срок занимать определенные должности.

"Суд исходит из того, что Уголовный кодекс содержит прямой запрет на назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы для лиц, достигших 60 лет. Максимальное наказание, которое возможно для указанной категории лиц, какое бы преступление они не совершили, это 15 лет лишения свободы, и именно такое наказание, максимальное, возможное в этом случае, назначил суд", — объяснил заместитель председателя суда Алексей Стариков.

Что интересно, стороны защиты во время вынесения приговора не было. По данным суда, адвокат обвиняемого просил оправдать подзащитного. Прокурор от комментариев отказался.

Напомним, что гауляйтер Херсонщины Сальдо снова защебетал на украинском языке.

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