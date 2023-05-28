Пригожин анонсировал "колоссальное наступление" на украинские Краматорск и Славянск: что известно

Наемники "Вагнера" собираются захватить не только Бахмут, но и другие города Донбасса и даже территорию Херсонской и Запорожской областей.

После очередных заявлений оккупантов о якобы захвате Бахмута главарь "вагнеровцев" анонсировал захват Краматорска, Славянска и других городов украинского Донбасса.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам российского преступника, перед российской армией теперь якобы "открыто оперативное пространство", позволяющее развернуть "колоссальное наступление" с захватом украинских городов.

"Как уже говорил министр обороны [РФ Сергей Шойгу], после взятия Бахмута откроется оперативное пространство. Оперативное пространство открыто, и российская армия имеет все возможности в ближайшее время начать колоссальное наступление с захватом Краматорска, Славянская, Дружковки, Константиновки, Временного Яра, т.е. "Донбасское кольцо", – заявил Пригожин с насмешкой в сторону российского военного командования.

По его словам, после "Донбасского кольца или параллельно с этим" российская армия якобы может начать еще и захват подконтрольных ВСУ территорий Херсонской и Запорожской областей.

Пригожин считает, что после полного захвата указанных регионов российское командование якобы определит, нужен ли новый "молниеносный решительный бросок", чтобы выйти к Днепру, то есть захватить всю Левобережную Украину.

"Я думаю, что все в наших силах. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Но пассаран! Азохен вей!" – закончил Пригожин, иронизируя.

Напомним, заместитель министра обороны Анны Маляр сообщила, что украинские военные контролируют окрестности Бахмута в Донецкой области — в юго-западной части в районе "Самолет".

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