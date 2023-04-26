Пригожин бьется в истерике из-за украинского контрнаступления: боится конкретной даты в мае

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление якобы после 2 мая, мол, тогда закончится сезон дождей, а ветер высушит почву.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Вожак "вагнеровцев" по этому поводу устроил настоящую истерику, ведь украинские воины вот-вот пойдут в наступление, а его наемников некому прикрывать.

"Сегодня идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю нужно для того, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ будут готовы двигаться. Будут ли они это делать 9 мая, чтобы "испортить праздник"? Может, так. Может, не так. Это только у нас, в России, принято все делать по праздникам, на 8 марта и 9 мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал", — заявил Пригожин.

Он добавил, что все разговоры российского Минобороны о якобы прикрытии флангов "Вагнера" — это "полный бред". Пригожин жалуется, что ни "Вагнеру", ни даже регулярной армии РФ не дают боеприпасы. Такие действия российских властей Пригожин называет "решениями преступного командования". Кроме того, Пригожин признался, что человеческие ресурсы "Вагнера" уже якобы "высыхают" из-за потерь и увольненя наемников.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заговорил о необходимости остановить "специальную военную операцию" в Украине из-за больших потерь среди российских наемников.

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