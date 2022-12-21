Пригожин хочет отправлять на войну женщин-заключённых, которые будут служить снайпершами и диверсионщицами

Пригожин сообщил, что "работает над этим".

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин преследует цель отправлять на войну против Украины российских женщин-заключенных.

Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Пригожин не видит препятствий для того, чтобы женщины-заключенные поехали на фронт не только как медсестры и связисты, но и в диверсионных группах и снайперских парах.

Об этом руководитель частной военной компании "Вагнер" сказал депутату Свердловской области Вячеславу Вегнеру, когда тот рассказал о якобы обращении коллектива женщин, отбывающих наказание в ВК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области.

По словам депутата, женщины "готовы отправиться в зону специальной военной операции как связисты, врачи, медсестры", чтобы оказывать помощь оккупантам.

"Совершенно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем", — ответил Пригожин.

Напомним, наемники частной военной компании "Лига", входящей в состав ЧВК "Вагнер", прибыли в Беларусь, чтобы подготовить провокации. Они хотят обстрелять территорию Республики и обвинить в этом ВСУ.

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