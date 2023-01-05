Пригожин хочет стать преемником Путина: в ОП назвали главаря ППК "Вагнер" ключевым могильником кремлевской элиты

Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин начал политическую карьеру и хочет заменить главу Кремля Владимира Путина. Он будет являться ключевым могильником путинской элиты на очень короткий срок.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия всегда воюет с помощью зэков. Мне кажется до финала войны дойдет только тотально зэковская армия. Не будет у них там контрактников и мобилизованных, потому что они будут уничтожены. Ключевыми ударными группировками будут зэковские", – сказал Подоляк.

И По словам советника ОП, философия жизни России проста: "украл, выпил, убил, в тюрьму, вышел, украл, выпил, убил, в тюрьму, а затем уехал в Украину воевать".

"90% людей в России так живут – кто-то в большей степени, кто-то меньше. Пригожин это понимает и хочет возглавить этот тренд превращения российской контрактной армии в зэковскую. А кто может возглавлять зэковскую армию? Пригожин", – считает Подоляк.

По словам советника, Пригожин будет "быстро масштабироваться до поры до времени", а потом придет в кремлевскую элиту и скажет, что заплатил свою цену и хочет "перераспределить доход".

"Пригожин сделает это обязательно, потому что Россия теряет целостность как государство и мы это видим. Все эти силовые вертикали, когда ФСБ контролировала определенные анклавные проявления самостоятельности и позволяла "местным феодалам" грабить страну, это уже рассыпается на глазах", – сказал Подрляк.

В РФ, по словам советника, нужны новые звезды, такие как Пригожин.

Добавим, что российский олигарх, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин начал информационную кампанию по объяснению фиаско своих наемников возле Бахмута Донецкой области. Пригожин пытается обвинить в провалах Минобороны Сергея Шойгу и промышленную базу РФ.

Ранее и военный эксперт Олег Жданов отмечал, что президент России Владимир Путин потерял контроль над собственной обстановкой.

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