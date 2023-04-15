Пригожин хочет воспользоваться военным провалом РФ после контрнаступления ВСУ — ISW

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирается воспользоваться военным поражением России после контрнаступления ВСУ. Он уже готовит информационную почву к тому, что ВС РФ терпит очередное поражение.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что Пригожин опубликовал эссе, в котором говорит, что контрнаступление Украины скорее увенчается успехом, чем провалом. Он предупредил, что "глубинное государство" РФ, состоящее из финансовых элит, олигархов и чиновников, находится в кризисе.

По мнению Пригожина, "глубинное государство" занимается саботажем в РФ и не дает ему достичь "победы" в Украине.

По мнению Пригожина, необходимо игнорировать интересы "глубинного" государства, а также продолжать воевать в Украине до "победного конца".

"Пригожин заявил, что российские военные не могут сейчас прекратить боевые действия, невзирая на нынешние территориальные получения России, потому что украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина теперь политически выступает против Кремля", — говорится в отчете.

По его мнению, любое военное поражение приведет к "всплеску национальных чувств" в России.

"Радикальные национальные чувства преподнесутся как после любого военного поражения, российская военная промышленность заработает с десятикратным усилием", — написал он.

В нем он также отметил, что Вооруженные силы Украины хорошо подготовились к контрнаступлению и не имеют недостатков в военной технике.

Ранее российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин заявил, что Евгений Пригожин опасен для путинского режима, ведь неподконтролен силовым ведомствам РФ и имеет политические амбиции.

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