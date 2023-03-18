Пригожин хочет завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян к началу лета — Reuters

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планирует набрать около 30 тысяч новых наемников уже к середине мая. Однако, уже не заключенных, а свободных граждан.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Пригожина.

Так, по словам Пригожина, рекрутинговые центры "Вагнера", якобы открывшиеся на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500-800 человек в день. Однако он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти цифры.

В Reuters напомнили, что наемники Пригожина понесли тяжелые потери во время попыток россиян захватить украинский город Бахмут, который с лета прошлого года выстоял в самой продолжительной и кровопролитной битве за год войны.

В январе Соединенные Штаты оценили, что у "Вагнера" было около 50 тысяч боевиков в Украине, в том числе 40 тысяч осужденных, которых Пригожин завербовал из российских тюрем с обещанием помилования, если они проживут шесть месяцев.

Украинские официальные лица заявили, что около 30 тысяч боевиков "Вагнера" дезертировали, они были убиты или ранены.

"К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек", – сказал Пригожин.

Напомним, в России фиксируют новые захоронения "вагнеровцев", за последние две недели подтвердили гибель как минимум 400 заключенных.

Российский террорист Игорь Стрелков вновь раскритиковал действия оккупационных войск в Бахмуте. В частности, он прогнозирует стратегическое поражение России.

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