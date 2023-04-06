Пригожин испытывает проблемы с личным составом: в ГУР рассказали, кто будет воевать вместо "вагнеровцев"

ЧВК "Вагнер" терпит сокрушительные потери в битвах за Бахмут. Это подтверждает представитель администрации Джо Байдена в Вашингтоне. Между тем Министерство обороны и Генштаб России резко ограничили поставки и боеприпасы для "вагнеровцев", поэтому глава ЧВК Пригожин испытывает проблемы с набором личного состава.

Об этом рассказал Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР Минобороны Украины в интервью агентству "РБК-Украина".

Из-за конфликта Евгения Пригожина с министром обороны Федерации Сергеем Шойгу Минобороны РФ стремится полностью вытеснить из публичного пространства основателя ЧВК "Вагнер", о чем заявили в Генштабе ВСУ в конце февраля.

Претензии Пригожина к власти РФ

Пригожин жалуется, что "вагнеровцам" не поставляют боеприпасы в достаточном количестве. А его лично лишили доступа к высшему руководству государства. Более того, ликвидацию российского пропагандиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, близкого к основателю ЧВК Вагнер, эксперты называют личным приветом Пригожину.

“Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, Министерство обороны и Генштаб. Они резко ограничили поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". Пригожин испытывает проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил того обещания, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания», — заявил Вадим Скибицкий.

Кто может заменить ЧВК "Вагнер"

В Кремле хотят найти альтернативу ЧВК "Вагнер". В Минобороны Британии считают, что Москва стремится контролировать наемников, хотя известно, что наемство в России является уголовным преступлением.

В отчете британской военной разведки сказано, что на фоне громкой вражды между Минобороны России и ПИК "Вагнер" российское военное руководство, вероятно, хочет заменить его на ЧВК, над которым оно будет иметь больший контроль.

"Россия, вероятно, считает, что НДП в Украине по-прежнему полезны, потому что они менее ограничены уровнем заработной платы и дееспособностью, которые препятствуют эффективности регулярной армии", — говорится в отчете.

Также там говорится, что российское руководство считает масштабные потери наемников не таким болезненным для восприятия населением, чем гибель военнослужащих регулярной армии. А только под Бахмутом ЧВК "Вагнер" потеряла десятки тысяч человек. Однако федеральная статистика наемников не учитывает.

Какие частные компании, кроме ЧВК "Вагнер" воюют против Украины

В войне против Украины принимают участие члены следующих частных компаний:

"Редут-Антитеррор",

Лига,

"Патриот"

Компания "Патриот" подчинена министру обороны России Шойгу.

Новая частная военная компания появилась и в аннексированном Россией Крыму. Ответственным за нее был назначен глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Всего в России существует не менее десяти частных военных компаний. И если 10 лет назад их привлекали к боевым операциям в двух-трех странах, то после 2015 года географию значительно расширили.

Напомним, недавно сообщили, что Минобороны России, вероятно, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группой войск в Украине из-за провальных операций в Донецкой области.

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