Пригожин маниакально заботился о своей безопасности полетов: перед авиакатастрофой ему запретили менять маршрут

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уделял значительное внимание безопасности собственных перелетов. Среди прочего он менял маршруты, самолеты и аэропорты, в которых приземлялся.

Об этом пишет российский телеграмм-канал со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с повадками Пригожина.

"Как сообщает источник, до недавнего времени Пригожин требовал от пилотов максимально путать маршруты. К примеру, в точку назначения он летел одним самолетом, возвращался уже другим. В процессе перелета оба судна разлетались на разные закрытые аэропорты. А когда заказывал маршрут, например, в Жуковский, мог взять и без сообщения Росавиации полететь на запасной аэродром в Пулково. А другой борт, напротив, отправить в Подмосковье. Так было даже после мятежа", – пишет телеграмм-канал.

После приземления самолета он также предписывал уничтожить списки пассажиров.

Однако незадолго до произошедшей 23 августа авиакатастрофы в результате требований и угроз со стороны государственных служб РФ, Пригожин был вынужден отказаться от своих мер безопасности.

"Недавно Росавиация и ряд других служб пригрозили большими проблемами МНТ-Аэро и категорически запретили самолетам Пригожина менять маршруты, а также потребовали лететь, как запланировано сначала", – говорится в сообщении.

Напомним, что гибель в авиакатастрофе предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина – это откровенная месть президента РФ Владимира Путина за марш на Москву.

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