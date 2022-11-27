Пригожин может готовить заключенных россиян для нападения из Беларуси – Фейгин

Угроза повторного нападения на Беларусь обостряется. Есть вероятность, что подготовкой вторжения в Украину с Севера занимается глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, уже якобы приезжавший инспектировать белорусские части, может готовить заключенных для повторного нападения с территории Беларуси.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

Враг может планировать бросить около 15 тысяч "зеков" на Север, чтобы они фактически своими телами "разминировали" дорогу для регулярной армии РФ и бронетехники. Исключать такую возможность нельзя.

Политик отметил, что пока точной информации о том, что такое решение принято, нет, но учитывая то, что ЧВК "Вагнера" и система Минобороны РФ активно рекрутируют "зеков", вероятность того, что таких заключенных могут бросить на Киевское или на Волынское направление, существует.

По мнению Фейгина, операция "Север" в том или ином исполнении действительно готовится. Россия перекинула более 10 тысяч мобилизованных на территорию Беларуси. Там идет именно подготовка наступления на Украину.

"Все так далеко зашло, что зеки это будут, "мобики", или еще кто-то – роли не играет. Мне кажется, что будут разные сегменты, но без участия белорусских войск совершенно точно не "выгорит", это вообще не даст никакого результата, – подчеркнул Фейгин.

Он также отметил, что даже с участием белорусской армии россияне, конечно, не получают никаких гарантий успеха, но без нее – они просто обречены на провал.

Повторное нападение с территории Беларуси: мнения экспертов

Марк Фейгин считает, что Путин пытается заставить Лукашенко принять участие в войне, тогда как сам белорусский диктатор опасается за собственную безопасность.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию от некоторых западных СМИ, что белорусские войска вскоре вступят в войну против Украины на стороне России.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что потенциальная угроза наступления с Севера обернется для оккупантов настоящим фиаско.

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