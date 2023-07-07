Пригожин может стать новым президентом РФ: эксперт объяснил, как главарь террористов возьмет Путина за "Фаберже"

Остановить Пригожину на пути в Кремль может только смерть.

Главарь террористов "Вагнера" Пригожин намерен принять участие в президентских выборах в РФ в следующем году.

Об этом в интервью программе "Аргумент" рассказал полковник запаса КГБ, экс-разведчик Сергей Жирнов.

По его словам, если Пригожина не приберут к президентским выборам, у него есть все шансы переиграть российского диктатора Путина.

"Пригожин, по моим расчетам, должен заставить Путина устроить настоящие выборы президента Российской Федерации. Он выйдет к народу и скажет: "Вот 20 лет вас обманывали, вот не было никаких выборов, а эти выборы будут настоящими. Буду расстреливать любого, кто будет замечен за мошенничеством. И я выставляю свою кандидатуру против кандидатуры Путина", – говорит Сергей Жирнов.

Он также добавил, что потенциально Пригожин может стать следующим президентом РФ. Остановить его путь в Кремль может только смерть. В то же время, если бы не переговорный процесс, когда главарь террористов устроил в России мятеж, "вагнеровцы" зашли бы в Кремль.

"В следующий раз ничего объявлять не будут — они придут в Москву, займут Кремль, а затем оттуда Пригожин с матом запишет видео, выведет Путина, подвесит его за "Фаберже" на ближайшем суке, где-то там в кремлевском дворце", — прогнозирует бывший разведчик.

Напомним, что Зеленский рассказал, почему Путин после мятежа уехал в Дагестан.

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