Пригожин начал кампанию по подрыву доверия к российским государственным ПИК: в ISW объяснили зачем

Аналитики считают, что у "Вагнера" власть над компаниями, принадлежащими Минобороны РФ.

Российский олигарх, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским ПИК.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Пригожин посетил позиции батальонов "Поток" и "Александра Невского". Олигарх назвал их "микро-ПВК" и раскритиковал их плохое состояние. К слову, "Поток" — один из трех добровольческих отрядов "Газпрома" и подчиняется ППК "Редут" Минобороны России.

Пригожин заявил, что эти подразделения должны прикрывать фланги "Вагнера". Больше — задал вопрос, мол, как они это будут делать, не имея нормального обеспечения и вооружения.

"Пригожин также подверг критике общее распространение таких НДС, что, вероятно, свидетельствует о том, что Пригожин рассматривает эти новые организации как конкурента "Вагнера", — говорится в отчете ISW.

Кроме того, связанные с "Вагнером" источники утверждали, что 24 апреля силы наемников его НДС поставили "Потоку" задачу защищать только восторженные позиции. Впрочем, они ушли оттуда, что позволило ВСУ вернуть территории.

Аналитики подчеркивают, что впоследствии личный состав "Потока" опубликовал видео, в котором критикует руководство "Газпрома" и ПИК "Редут" за то, что они не снабдили их необходимым вооружением, а также на "вагнеровцев", запретивших им покидать позиции.

"Отчеты военных блоггеров и Пригожина указывают на то, что "Вагнер" имеет власть над принадлежащими российскому Минобороны компаниями, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Пригожин восстановил некоторую приверженность Кремлю", — отмечают американские аналитики.

Напомним, ранее Пригожин призвал диктатора Владимира Путина завершить войну в Украине. Американские аналитики Института изучения войны считают, что такие призывы главаря "вагнеровцев" могут свидетельствовать о том, что олигарх нашел союзников в Минобороны РФ.

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