Пригожин не идет открыто против Путина, есть подозрение, что это какая-то многоходовка — эксперт

Вся критика военного руководства РФ основателем ПЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным может быть многоходовкой, разыгрываемой совместно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ 15 мая.

Так эксперт прокомментировал открытые призывы Пригожина к российским солдатам по поводу бунта против командования. Глава ЧВК "Вагнер" называет развязанную Россией войну против Украины "безмозглой" и жертвами выставляет российских солдат, которых бросают на произвол судьбы.

"Пригожин не просто говорит, он еще и действует. Он сам сказал, что им не хватает боекомплекта, потому что они его используют не только против Вооруженных сил Украины, но и против убегающих с линии фронта российских солдат. То есть они еще выполняют функцию заградительных отрядов, я так понимаю", — сказал Гетман.

Относительно бунта, который может вызвать Пригожин, у эксперта неоднозначное впечатление.

"С одной стороны, он критикует министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова, но как-то так очень аккуратно пытается не трогать Путина. Возможно, действительно там намечается что-то похожее на гражданскую войну, что было бы очень неплохо для нас, чтобы Россия сама между собой выясняла отношения, и оставила нас в покое. А возможно, это как раз спланированная Путиным операция. И то, что он говорит, это какая-то у них цель, которую мы, может быть, очень скоро увидим. Мне кажется, что Пригожин не идет открыто против Путина, и есть такое подозрение, что это какая-то их многоходовка или еще что-то. Но если я ошибаюсь, дай бог, чтобы так и было. Если там действительно назревает конфликт внутри ВС РФ, это было бы очень здорово", — высказал мнение он.

Гетман напомнил, что, как известно, в России бунт бессмысленный и беспощадный.

"Сценарий может быть чем-то похож на греческий — "черные полковники". Возможно, таким образом они хотят совершить военный переворот и поменять власть. Потому что проигрыш в этой войне им будет очень трудно объяснить, почему они проиграли Украине, что бы они там не рассказывали" о том, что там воюют солдаты НАТО, что мы напичканы оружием так, что не знаем, куда его девать... Есть такое подозрение, что такое у них произойдет, но вряд ли это будет так, как бывает в цивилизованных странах. это будет заговор внутри Кремля, дворцовый переворот или военный дворцовый переворот, но то, что не пойдет через улицы, а то, что Пригожин популярен, его гимн ПВК "Вагнер" в начале года занимал первые места в российских музыкальных хит-парадах, эти люди. очень популярные. Возможно, он хочет на этой популярности как-то сыграть. Но у меня большое сомнение, что это не согласовано с Путиным", — говорит Гетьман.

Также эксперт предположил, что таким образом хотят найти козла отпущения за проигрыш в войне против Украины.

"Пригожин рассказывает о том, что командование ВС РФ бездарно, они проиграют войну. И именно этих бездарных людей, которые проигрывают войну, которые не выполняют больших предписаний почти бога Путина, их и сделают козлами-отпущениями. Они будут виноваты в проигрыше в этой войне". Возможно, такой у них план… И тогда Пригожина, наверное, Путин назначит может министром обороны, может начальником Генштаба… Пригожин все прекрасно понимает, он много лет знаком с Путиным и знает методы, которыми Путин и вся эта компания кдбистская, как она устраняет людей, которые идут серьезно против власти, представляют им угрозу: "Новичок" и полоний никто не отменял, поэтому, я думаю, что все-таки это согласовано", — резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, контрнаступательные действия ВСУ в Бахмуте заставляют оккупантов покидать занимаемые позиции. Но даже слаженное отступление на этом направлении на подготовленные позиции может стать сокрушительным ударом для репутации российского олигарха Евгения Пригожина, почти год потратившего на то, чтобы его наемники из ЧВК "Вагнер" вошли в город-крепость.

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