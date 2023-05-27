Пригожин не исключает, что может снова привлечь боевиков ЧВК "Вагнер" к войне против Украины

В настоящее время главарь ПВК Вагнер перебрасывает своих боевиков в полевые лагеря для доукомплектации.

Главарь террористов ППК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что после якобы выхода из Бахмута большую часть своей частной армии он оставит в России, "чтобы готовиться к следующим задачам".

Таким образом, "повар Путина" не исключил, что привлечет боевиков снова к войне против Украины.

В комментарии своей пресс-службе Пригожин заявил, что в настоящее время перебрасывает своих боевиков в полевые лагеря для доукомплектации, а затем будет принимать решение относительно следующих шагов, "в зависимости от ситуации в Украине и мире".

Главарь ЧВК "Вагнер" утверждает, что у него якобы есть еще около 15-20 тысяч человек, которые могут "на несколько суток боя десантироваться в любую точку мира и немедленно вступить в бой".

"Если не потребуется "работать" в Украине, то мы можем за несколько месяцев освободить какую-то территорию, эквивалентную примерно 20% территории Африканского континента, с учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной". И конечно же, эти 15-20 тысяч человек — это не весь наш личный состав", — сказал он.

Пригожин добавил, что "большая часть (личного состава – ред.) останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к следующим задачам".

Напомним, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" проводит организованный выход из Бахмута и подтвердил, что до 1 июня Минобороны России будет полностью контролировать город и его окрестности. В то же время, ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что регулярные российские силы заняли позиции Вагнера в самом Бахмуте или что вагнеровцы покидают город.

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