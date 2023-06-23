Пригожин о "психически нездоровом" Шойгу: "Война против Украины нужна, чтобы он получил звание маршала"

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает "раскрывать карты" перед российским обществом. В этот раз он заявил, что полномасштабная война против Украины требовалась, чтобы "пропиарить армию РФ" и вручить Минобороны Сергею Шойгу звание маршала.

Об этом Пригожин рассказал в одном из последних видео.

“Война требовалась, чтобы кучка тварей попраздновала и попиарилась, показал, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил звание маршала – приказ уже был готов. И получил вторую медаль "Героя". Ему очень хотелось войти в историю как "великий турийский военный руководитель, ставший дважды героем и маршалом фактически в мирное время", — сказал Пригожин.

По его словам, война требовалась не для того, чтобы "вернуть в РФ российских граждан и демилитаризовать и денацифицировать Украину".

“Она требовалась для одной звезды с дополнительной вышивкой. Для того чтобы один психически не здоровый человек, когда ляжет в гроб — получил на подушке звезду”, — заявил главарь террористов.

Напомним, что Пригожин в очередном видео заявил, что Украине "последние восемь лет не бомбила Донбасс".

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