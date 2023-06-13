Пригожин оценил потери ВСУ во время контрнаступления и сообщил, когда "Вагнер" вернется на фронт

Пригожин подчеркнул, что ВСУ во время контрнаступления "делают все грамотно".

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ранее предполагавший, что его боевики больше не будут воевать в Украине, анонсировал возвращение на фронт 5 августа.

Видео выступления главаря "вагнеровцев" опубликовал один из пропагандистских телеграм-каналов.

Пригожин прокомментировал украинское контрнаступление и признал, что ВСУ "делают все грамотно".

"Украинцы начали наступление. Я вам рассказываю так, как есть. Они делают все грамотно. Они подрезают определенные части на Запорожском направлении. При этом они прикрывают свой левый фланг – там, где сейчас все эти бои, Урожайное и т. д. Площадь, которую им удалось занять, они оценивают как 100 кв км. По моим подсчетам, даже чуть больше", – говорит владелец ЧВК.

Он отреагировал на заявление российской пропаганды о якобы огромных потерях украинских войск во время контрнаступления. Пригожин подчеркнул, что речь идет об "обычных боевых потерях".

"Движутся они аккуратно, спокойно. Потеряли два "Леопарда" и несколько Bradley. Обычные боевые потери. Я не для их пиара говорю. А для того, чтобы мы трезво оценивали. Поэтому радоваться рано", — говорит глава "Вагнера".

Возвращение на фронт своих боевиков он анонсировал на август. Пригожин снова заверил, что его подчиненные не будут выполнять приказ Шойгу и заключать контракты с российским Минобороны.

"Мы отдыхаем, готовимся, еще у нас остается время. 5 июня мы вышли (из Украины. – Ред.), 5 августа ЧВК "Вагнер" в полной боевой готовности дальше сможет выполнять поставленные задачи. Те сказки руководства Минобороны РФ, что те, кто не подпишет контракт с Минобороны, не сможет участвовать в "СВО" – никто не может запретить "русскому человеку" запретить защищать свою землю", – подытожил он.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал "вагнеровцам" перейти в свое подчинение. Пригожин ответил, что ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никакие контракты с Шойгу.

Сегодня диктатор Путин подтвердил, что все воюющие на фронте российские ЧВК должны заключить контракты с Минобороны РФ.

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