Пригожин опасается, что за его наемников в Сирии и Африке серьезно возьмутся американцы – СМИ

Американцы могут "взяться" за основные объекты "Вагнера", из которых финансируется частная военная компания.

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин опасается, что за его наемников в Сирии и Африке серьезно возьмутся американцы.

Об этом пишет проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник.

Так, по их данным, американцы могут "отжать" у "Вагнера" ​​основные объекты, из которых финансируется ЧВК Пригожина.

"Обсуждается, что за "Вагнер" могут серьезно взяться американцы в Африке и Сирии. Если так случится, то есть риск, что отожмут главные объекты, которые сейчас находятся под охраной музыкантов и из которых идет финансирование. Пусть это сильно никогда не обсуждалось вслух, но считалось, что из этих объектов оркестр ("Вагнер" — ред.) и живет. Вот здесь и может понадобиться огромный объем средств, чтобы перекрыть расходы. И не факт, что их дадут", — говорит источник.

Санкции США против ЧВК "Вагнер"

США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Минфин Соединенных Штатов заморозил все активы группировки.

Советник главы МВД Вадим Денисенко также отметил, что хотя Пригожин продолжает набирать наемников среди осужденных в России на войну против Украины. Однако ему хватит людей на 6-9 месяцев, если сохранится нынешняя система "утилизации вагнеровцев".

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