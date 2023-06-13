Пригожин отказался от приказа Шойгу: эксперт спрогнозировал, как события будут развиваться дальше

Министр обороны Сергей Шойгу хочет подчинить разные так называемые частные военные компании . В частности, речь идет о "вагнеровцах" и "кадыровцах".

В ответ главарь "вагнеровцев" заявил, что те приказы и указы, которые формирует Шойгу , распространяются на сотрудников.

Экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак называет три возможных варианта событий.

По словам Ступака, здесь нужно дождаться 1 июля. Ведь ситуация может развиваться совершенно по-разному. Он видит три возможных варианта .

"Прежде всего, Кремль может надавить на Пригожина, чтобы тот подписал контракт. Это поможет российскому военному командованию избавиться от владельца ППК "Вагнера", ведь тогда он будет напрямую подчинен минобороны", — рассказывает Ступак.

Также Пригожин пытается убедить Кремль в том, что это плохая идея. Иначе же, наемники Путина могут нажать на Шойгу, чтобы отменить все, или же распоряжение минобороны просто не будет касаться именно "Вагнера".

"Конечно, Пригожин может просто отказаться подписывать контракт. И здесь возможно как давление со стороны минобороны и Кремля, так и множество других событий, которые сейчас сложно спрогнозировать. Ведь рядом есть еще значительное число других НДС. Хотя качество личного состава там сомнительное" ,- прогнозирует эксперт.

В то же время в США говорят, что конфликт между руководителем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством РФ еще больше расшатывает возможности оккупационной армии на фронте.