Пригожин отпустил на свободу группу воевших в Украине зеков: среди них рецидивисты и убийцы

Пригожин на видео заявил, что завербованные зеки "отработали свой контракт с честью". В то же время их возвращение уже вызывает страх у земляков.

Владелец частной военной компании "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин отпустил на свободу первую партию зэков, которые "отработали контракт", отвоевав против Украины полгода.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

На опубликованном видео видно, как Пригожин жмет руки людям в камуфляже и поздравляет их с "отработкой контракта".

"Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых. Отработали так, как мало кто работает… Общество должно относиться к ним с глубоким уважением, а законы они нарушать не должны", — говорит глава "вагнеровцев".

В конце видео Пригожин призывает бывших узников, "много не бухать", "наркотики не употреблять", "баб не насиловать" и "не бедокурить".

Каких преступников отпустил Пригожин

Российские СМИ узнали некоторых экс-зеков, кого отпустил на свободу Пригожин. Большинство из них – жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

Так, российская служба ВВС узнала неоднократно осужденного 34-летнего Анатолия Сальмина из Ленинградской области. Знакомые Сальмина подтвердили, что на видео действительно он.

На фразе Пригожина: "Алкоголь – зло. Наркотики – зло. Бабы – добро", – Сальмин, стоящий справа от Пригожина, начинает смеяться.

Сальмин отбывал наказание за угон авто, а затем – за убийство. Вернувшись из тюрьмы, он жил на то, что украл у соседей.

"Есть те, которые решились написать на него заявление. Но есть и те, кто промолчал. Есть люди, которые до сих пор очень боятся, что он вернется в наш город. И я очень боюсь, что он что-то сделает с этими людьми. Сальмин – страшный человек", – отмечает знакомая "вагнеровца".

По информации телеграмм-канала "Агентство", среди помилованных есть Дмитрий Каравайчик. В 2019 году он был приговорен к 17 годам колонии строгого режима "за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина".

Еще один заключенный – Александр Суетов. В 2020 году человек с таким именем и фамилией получил 10 лет колонии строгого режима как организатор преступной группировки, совершавшей налеты на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге.

Также журналисты "Агентства" узнали еще двух завербованных зэков – Дениса Кинева и Станислава Усачева.

Мощь Пригожина в РФ растет

Напомним, владелец ВК "Вагнер" Евгений Пригожин создал параллельную армию из наемников и зеков. Сейчас он бросает свои силы, чтобы захватить Бахмут, но пока безуспешно. Олигарх активно критикует Минобороны РФ и Генштаб, возглавляемые Шойгу и Герасимовым.

Шойгу в свою очередь "топит" Пригожина "снарядным голодом". Так, в одном из последних конфликтов "вагнеровцы" записали видеообращение, обложив матом начальника Генштаба Герасимова: "Начальник Генерального штаба! Ты пи*ор. У нас нет снарядов".

По информации некоторых российских СМИ, владелец ЧВК "Вагнер" перессорился чуть ли не со всеми элитами РФ. Недавно Пригожин сравнил "прогнозы" заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год с "эротическими фантазиями".

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