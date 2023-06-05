Пригожин ответил на предложение легиона "Свобода России": что сказал главарь вагнеровцев

Инициативу легиона "Свобода России" также прокомментировали в РДК. Очевидно, два подразделения российских добровольцев не согласовали общую позицию.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на предложение легиона "Свобода России" передать задержанного вагнеровцами российского подполковника Романа Винивитина в обмен на российских военных, взятых в плен на Белгородщине.

Пригожин заявил, что командир 72-й бригады ВС РФ подполковник Роман Винивитин не был взят в плен, а был задержан и "передан для проведения следственных действий".

"Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы.

Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем", – отметил Пригожин.

Позиция РДК

Инициативу легиона "Свобода России" (ЛСР) и их спикера, добровольца с позывным "Цезарем", прокомментировали также в Русском добровольческом корпусе (РДК).

"Всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ, бойцы РДК, согласно обещаниям данных на видео командиром РДК, передали украинской стороне. Они будут обменены на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой.

Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" владеет собственными пленниками, он, безусловно, имеет право вести переговоры об их обмене", – говорится в сообщении.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал рапорт, в котором говорилось, что вагнеровцы у Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ. Командир военных РФ, напавших на наемников Пригожина, был пьян.

Позже Пригожин опубликовал видео с задержанным вагнеровцами российским подолковником, где тот оправдывался, что отдал приказ напасть на вагнеровцев "из-за личной неприязни" и из-за того, что был пьян.

Вчера, 4 июня, командир РДК Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин – Ред.) предложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову лично забрать пленных российских кафиров в церкви в селе Новая Таволжанка Белгородской области.

Сначала вместо губернатора добровольцам ответил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и заявил, что хочет лично встретиться с президентом Зеленским.

Впоследствии губернатор Гладков все же ответил на призыв добровольцев забрать пленных, но выдвинул свои условия. На указанное добровольцами место он не явился.

Сегодня спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарем", предложил Пригожину забрать пленных в обмен на российского подполковника. О каких именно пленных идет речь – тех, о которых говорили в РДК, или каких-то других – он не уточнил.