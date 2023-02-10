Пригожин подогревает конфликт: в ISW объяснили отказ от вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"

Военное руководство РФ постепенно избавляется от зависимости от ЧВК "Вагнер".
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах, несмотря на заявления о прекращении набора в тюрьмах. В то же время, он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Пригожин заявил, что вербовка российских заключенных "вполне прекращена" и что все обязательства выполняются.
По мнению аналитиков, ЧВК "Вагнера" продолжит вербовку из тюрем, но в ограниченном количестве.
В ISW отмечают, что вербовка заключенных за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что в период с ноября 2022 по январь 2023 года сокращение численности заключенных в России стабилизировалось.
Это согласуется с общей тенденцией постепенного замещения "вагнеровцев" обычными российскими войсками вокруг Бахмута.
В то же время известный российский блоггер, связанный с "Вагнером", призвал к увольнению министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупками военной формы.
Напомним, Евгений Пригожин сообщил, что набор наемников в группировку из заключенных прекращен. Отвечая на вопрос журналистов, "повар Путина" отметил, что перед теми, кто сейчас находится в рядах "вагнеровцев", все обязательства выполняются.
По словам журналистов, от российских заключенных якобы поступают сведения, что в колониях больше не производится набор в ЧВК, а сам Пригожин больше не посещает места заключения.
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