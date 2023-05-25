Пригожин похвалил украинскую армию: в ГУР рассказали, зачем это олигарху

В России ищут виновных в поражениях на фронте.

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин похвалил украинскую армию неспроста. Дело в том, что Россия ищет виновных в поражении в Украине.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в ходе телемарафона.

Он отмечает, что такие заявления свидетельствуют о поиске виновных среди кремлевского окружения. Украинская армия не нуждается в похвале от оккупантов РФ.

"Интервью (Пригожина — Ред.), которое мы сейчас наблюдаем, прежде всего ориентировано на внутреннюю аудиторию. Оно является продолжением противостояния внутри российского военно-политического руководства и тех кругов, которые, в частности, представляет упомянутый субъект" (Пригожин – Ред.) . Собственно, это перевод ответственности за уже фактически поражения геополитические и, в частности, и на поле боя, которые уже состоялись", — выразился Юсов.

По его словам, российская элита и "жители башен Кремля" уже ищут виновных в поражениях в Украине и пытаются организовать себе жизнь в "постпутинской" реальности.

Напомним, Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших. Более того, подчеркнул он, — план так называемой российской "спецоперации" по "демилитаризации" и "денацификации" Украины полностью провалился.

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