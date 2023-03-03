Пригожин попался на лжи об "окружении" Бахмута, сняв видео в другом месте (фото)

Главный "вагнеровец" записал видеообращение в 7 км от "окруженного" города.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин соврал о якобы "окружении" Бахмута со стороны его наемников, записав видео в совсем другом месте.

На это обратили внимание в "Центре национального сопротивления".

Пригожин записал видео, на котором утверждает об "окружении" "вагнеровцами" Бахмута. Ролик был выложен в Сеть утром 3 марта.

Однако это видео было записано ни в городе, ни в его окрестностях, ведь владельца "Вагнера" не пускает туда его собственная охрана.

Судя по изложенным Пригожиным кадрам, он на самом деле находится в селе Парасковеевка, в 7 км от Бахмута. О захвате этого населенного пункта враг объявил 20 февраля.

Скриншот

Скриншот

В "ЦНС" отметили, что видео главного "вагнеровца" провокационное и является частью дезинформационной кампании против украинцев. Цель вражеской кампании – распространение панических настроений и провоцирование высшего военно-политического руководства Украины.

Напомним, по данным Пентагона и Генштаба ВСУ, украинские войска по состоянию на 3 марта продолжают удерживать Бахмут. Ситуация в районе остается нестабильной. Там продолжают свое наступление и "вагнеровцы", и регулярные войска РФ.

В украинском Генштабе уточнили, что оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут и в течение суток ВСУ отразили там многочисленные вражеские атаки.

Заметим, что в Бахмуте в очередной раз побывал Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Там он заслушал доклады командиров о ситуации и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений на линии фронта.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, ежедневные потери россиян возле Бахмута составляют около 500 убитыми и ранеными.

Прямое включение из Бахмута - боевой медик "Кира"

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