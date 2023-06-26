Пригожин после неудачного бунта заявил, что мог бы "захватить всю Украину за сутки"

Вожак террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин после своего неудачного бунта размечтался, что 24 февраля 2022 "мог бы за сутки захватить всю территорию Украины" и дойти до Ужгорода.

Об этом сообщила пресс-служба российского террориста.

Российский боевик Пригожин заявил, что "хотел показать оккупационному Минобороны, как нужно воевать". Он похвастался, что дошел почти до Москвы без особого сопротивления. Террорист считает, что если бы 24 февраля 2022 на Украину напали его боевики, то они бы "за сутки дошли до Ужгорода".

"Марш справедливости показал множество вещей, о которых мы говорили ранее. Мы блокировали все штабы и аэродромы. Мы прошли расстояние от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода. Если бы действия 24 февраля выполняло подразделение по уровню обученности, как ЧВК "Вагнер", спецоперация, возможно, продолжалась бы сутки. Мы показали уровень организации, которой должна соответствовать армия", — заявил террорист Пригожин.

Террорист похвастался, что его боевиков в России "встречали цветами". Он не уточнил, рассчитывает ли на такой "теплый прием" в Украине.

Неудачный бунт Пригожина и есть ли угроза для Украины

В ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

Однако впоследствии Пригожин заявил, что из-за диктатора Лукашенко ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития". После этого вожака террористов "Вагнера" отправили в Беларусь.

Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь уехал в Беларусь.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал угрозу нападения "вагнеровцев" с территории Беларуси. Он подчеркнул, что ситуация на границе контролируется Силами обороны.

26 июня Пригожин озвучил причины, почему не пошел на Москву, мол "не преследовал цель свержения кремлевского режима".

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