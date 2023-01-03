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Пригожин придумал оправдание, почему его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
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Пригожин придумал оправдание, почему его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут

Фото: Associated Press

По его словам, не хватает бронированной техники и боеприпасов.

Основатель частной военной компании "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин придумал, почему его наемникам не удается захватить Бахмут в Донецкой области. Кстати, главарь боевиков называет город Артемовск — такое название он носил до 2016-го.

В комментарии российским средствам массовой пропаганды он жаловался на ВСУ.

По его словам, Вооруженные силы организовали по меньшей мере "пятьсот рубежей обороны". Мол, его наемники на днях борются за каждый дом в Бахмуте.

"Артемовск ( Бахмут – ред. ) – это крепость в каждом доме. Что такое прорвать оборону? Я вам скажу, что такое "прорвать оборону". Это сегодня один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще одна оборона. Правильно? И не одна оборона. Таких линий обороны.... Сколько в Артемовске рубежей обороны? Наверное, если сказать 500, мы не ошибемся, да? Каждые 10 метров – рубеж обороны", — заявил Пригожин.

По его словам, "вагнеровцам" не хватает бронированной техники и боеприпасов.

Напомним, британские разведчики рассказали, что армия России снизила свою активность в районе Бахмута Донецкой области. В середине декабря российские военные и боевики Вагнера участвовали в своих пехотных атаках вокруг города. Впрочем, многие из этих операций плохо поддерживались.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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