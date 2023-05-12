Пригожин приглашает Шойгу в Бахмут: как руководитель террористов готовит российское общество к поражению

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает раздувать конфликт. Он написал обращение к министру обороны России Сергею Шойгу и пригласил его лично посетить Бахмут и оценить сложившуюся там ситуацию. Он опубликовал это обращение в соцсетях, где заблаговременно поблагодарил его и добавил, что рассчитывает на его согласие приехать.

Почему он делает это публично, зная, что Шойгу скорее всего не приедет туда, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политконсультант Дмитрий Васильев.

“Я думаю, есть несколько причин, для чего он это делает. Во-первых, я думаю, что он пытается сохранить хоть какие-то войска своего ЧВК "Вагнер" и он хочет создать тот конфликт, из-за которого генералы вооруженных сил РФ будут гнать "Вагнер" с тех позиций, на которых он сейчас находится. Потому что это очевидный конфликт и они не хотят, чтобы этот конфликт разворачивался, по крайней мере, в публичном пространстве. Это психологический принцип, который использует Пригожин для того, чтобы сохранить какие-либо свои войска. Потому что их могут полностью уничтожить, и тогда у него просто не будет этого НДС. Далее он хочет показать, что единственным лидером РФ, который не боится войны и находится там, он”, — рассказал Дмитрий Васильев.

По его мнению, Пригожин специально выставляет Путина "фанерным генералом", который, кроме своего бункера, ничего не видел и на фронте никогда не был.

“То есть он показывает, что единственным ничего не боящимся лидером является он. Я считаю, что он также думает о своем политическом будущем в России для того, чтобы когда начнет рушиться власть, а он понимает, что это будет происходить, он человек с опытом и кое-что понимает. Поэтому он понимает, что власть будет сыпаться, и это неплохая возможность взять власть в свои руки. Поэтому вторая причина – борьба за будущую власть в Кремле. Я думаю, что это ключевые позиции, почему это происходит”, – добавил политконсультант.

По его словам, третья опосредованная причина – Бахмут они не взяли и не возьмут, их оттуда погонят наши ВСУ, всем придется отступать, поэтому Пригожин хочет показать обществу РФ, что он пытался делать все возможное.

“Он просил оружие – ему не дали, он просил боеприпасы – ему не дали, просил тяжелое вооружение – не дали, просил министра Вооруженных сил приехать и своими глазами увидеть: что происходит – он не приехал. Так что хотят русские люди? Пригожин заявляет, что его подставили, подвели, поэтому ничего не вышло. Проблема не в нем, а в РФ и военно-политическом руководстве всей этой страны, поэтому ее, по его мнению, следует заменить Пригожином. Но это снова опрокидывание на причину номер два”, — отметил Васильев.

Напомним, что у Пригожина произошла истерика после заявлений Минобороны РФ о "перегруппировке" войск под Бахмутом.

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