Пригожин пригрозил Минобороны РФ вывести "вагнеровцев" из Бахмута: Самусь объяснил, что это значит на самом деле

В России сформировался особый подход к управлению не только войсками, а государством вообще.

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин грозит Минобороны России выводом "вагнеровцев" из Бахмута, если их не снабдят достаточным количеством оружия.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь объяснил угрозы Пригожина в комментарии 24 канала.

По мнению эксперта, Пригожину и всему военному руководству России нужно во что бы то ни стало выполнить политическое требование главы Кремля Владимира Путина.

"На самом деле там сейчас правит один человек – Владимир Путин. Он руководит и так называемой СВО, и экономикой, и энергетикой. Он также принимает окончательное решение об уничтожении украинской инфраструктуры", – отметил он.

По словам эксперта, неадекватность принятых решений Кремля объясняется тем, что у России есть тоталитарный, диктаторский режим, в котором не существует дискуссии. Все решения принимаются приближенным к диктатору кругом лиц. И эти решения часто неадаптированы к ситуации.

"И потому когда сейчас возникает вопрос, как Россия будет противодействовать контрнаступлению украинских сил, то у них главная проблема не в обороне. Их главная проблема – взять до 9 мая Бахмут", – добавил Самусь.

По мнению Самуся, Пригожин угрожает не просто так, ведь он обязался взять Бахмут, но в результате этого не выполнил.

"Россияне сейчас все резервы бросают в Бахмут, что его захватить до этой даты и выполнить политическое требование Путина", – подчеркнул он.

Между тем еще один российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не на шутку обеспокоен: внимание российского "обозревателя" не прошло стороной активности и военных успехов ВСУ на фронте.

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