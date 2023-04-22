Пригожин призвал завершить войну в Украине: в ISW объяснили заявления олигарха

Американские аналитики Института изучения войны считают, что призывы окончить войну главаря "вагнгеровцев" Евгения Пригожина в Кремль могут свидетельствовать о том, что олигарх нашел союзников в Минобороны РФ.

Об этом говорится в сознательном отчете ISW.

Специалисты отмечают, что, вероятно, Пригожин нашел союзника, который может быть связан с российским Минобороны. Именно этому союзнику интересна временная заморозка войны в Украине по политическим мотивам.

"Минобороны России и российское военное командование могут быть заинтересованы в замораживании войны по восстановлению российских сил", — говорится в отчете Института.

В ISW отмечают, что недавнее сотрудничество Пригожина с Минобороны указывает, что он, возможно, достиг соглашения с российским военным командованием. Возможно, предлагая диктатору Владимиру Путину выступать за временное прекращение огня.

Отмечается, что олигарх также критиковал максималистские цели Путина в Украине и выдвигал мрачные прогнозы о том, что России нужны многолетние атаки для захвата Донбасса, которые, вероятно, являются частью нарратива о прекращении огня.

Напомним, руководитель ПИК "Вагнера" заявлял, что РФ должна "поставить жирную точку" в полномасштабной войне против Украины. "Идеальным вариантом" олигарх называл "объявление об окончании "СВО", а также сообщить всем о том, что Россия "достигла тех планируемых результатов".

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