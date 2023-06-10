Пригожин продолжает критиковать Путина: почему глава Кремля не реагирует на это

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в последнее время все больше прибегает к критике российского Минобороны. Глава Кремля Путин никак не реагирует на это.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает 24 канал.

Он говорит, что Пригожин критикует Путина по двум причинам. В первую очередь, Пригожин пытается себя защитить от различных возможных вариантов развития событий. В противном случае с ним может что-нибудь произойти.

"Также следует предположить, что только Путин может позволить Пригожину вот так нагло атаковать российское военное командование. Это значит, что диктатор не хочет, чтобы генералы расслаблялись. Ему нужно, чтобы они ощущали давление", — говорится в сообщении.

Также эксперт добавляет, что сейчас Минобороны подготовило ответ через подполковника.

"Тот клялся, что рассказывал все от себя, а не от армии и генштаба. Но кто же ему поверит? Конечно, это ответ Герасимова, Шойгу и других военных кланов. Ответ Путину из-за постоянной критики Пригожина", – отметил Гудков.

Отметим, что конфликт, возникший между главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством РФ, вызывает все больше вопросов. Кремль продолжает не реагировать на громкие заявления главаря "вагнеровцев". Таким образом, Путин пытается не ссориться с "патриотами", впрочем, это не повлияет на угрозу революции.

Ранее руководитель российской ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в среду, 31 мая, обратившийся в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства до и во время военной кампании Москвы в Украине.

Читайте также: