Пригожин прокомментировал контрнаступление ВСУ и заявил о перебазировании ЧВК "Вагнер"

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин достиг уровня троллинга и заявил, что его подопечные перебазируются на север Мексики. Также он высказался о наступательном потенциале ВСУ. Он "еще далеко не исчерпан", сообщил глава ЧВК.

Об этом со ссылкой на слова Пригожина пишет "Униан".

По мнению главаря ЧВК, через несколько месяцев россияне должны определиться, достигли ли украинцы своего результата или нет. Так Пригожин прокомментировал контрнаступление Украины.

Он также намекнул, что может вывести своих наемников с украинской территории на север Мексики.

"Любое наступление нужно оценивать, и его результаты, после того как у противника исчерпан наступательный потенциал. Насколько я понимаю, у Украины наступательный потенциал еще далеко-далеко не исчерпан. И потому, как говорят пословицей в России, цыплят по осени считаем. Пройдет месяц-полтора-два, и мы должны определиться, достигли они своего результата или нет", — заявил Пригожин.

Главарь ЧВК также высказался по поводу дальнейших планов. "...Не уверен, что мы будем работать именно в Украине. Как троллинг могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", — сказал он.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу хочет подчинить разные так называемые "частные военные компании". В частности, речь идет о "вагнеровцах" и "кадыровцах".

Между тем, на Западе говорят, что конфликт между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ еще больше расшатывает возможности оккупационной армии на фронте.