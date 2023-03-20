Пригожин просит помощи у Шойгу из-за наступления ВСУ в Бахмуте

Учредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о широкомасштабном наступлении ВСУ в районе Бахмута и попросил о помощи.

Об этом говорится в его письме Шойгу от 20 марта.

"По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ", — написал Пригожин.

Он попросил Шойгу принять все необходимые меры для "предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО".

Пригожин добавил, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение о противодействии".

Также главарь ЧВК "Вагенр" похвастался, что якобы его подчиненные контролируют около 70% Бахмута и "продолжают наступление для его полного увольнения".

Ранее Пригожин призвал военное руководство РФ сохранить силы из-за якобы наступления украинских военных.

Главарь "вагенровцев" говорил, что хочет к лету завербовать на войну против Украины 30 тысяч россиян.

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