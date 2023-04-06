Пригожин "проснулся" и осознал, что оккупанты в Бахмуте системно получают "по зубам" от ВСУ

Российские оккупанты осознали, что ВСУ никуда из города-крепости Бахмута не вышли. Украинская армия организовала оборону и уничтожает россиян.

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин осознал, что украинская армия из Бахмута никуда не делась и продолжает системно уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-службе главаря террористов.

“Следует сказать четко, что противник никуда не уходит. В них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речь не идет”, — сказал Пригожин.

Также он добавил, что для положительной динамики оккупантам необходимо убедиться в том, что их фланги надежно защищены, а также убедиться в том, что у них нормально командование.

Напомним, что террорист Гиркин вместе с донецким коллаборантом Губаревым, пропагандистом Калашниковым и другими создал "Клуб разъяренных патриотов".

Читайте также: