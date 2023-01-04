Пригожин пытается снять с себя ответственность за поражение возле Бахмута: уже нашел виновных

Олигарх пытается переложить на Министерство обороны РФ ответственность за провалы у мииста.

Российский олигарх, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит информационную подоплеку для того, чтобы хоть как-то объяснить неудачи своих наемников возле Бахмута Донецкой области. В частности, бизнесмен пытается обвинить в провалах Министерство обороны Сергея Шойгу и российскую промышленную базу

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что российские пропагандисты расширили интервью Пригожина, в котором тот заявил, что силы "вагнеровцев" в Бахмуте не могут прорвать украинскую оборону. Он назвал наступление очень изнурительным. Аллигарх жалуется, что в украинских военных оборонные рубежи обустроены через "каждые 10 метров".

" Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "Вагнера" ​​в Бахмуте как фактически не преуспевшие. Ранее Пригожин в октябре 2022-го заявлял, что ППК "Вагнера" ​​в районе Бахмута продвигается на 100-200 метров в сутки", - отмечают в ISW.

Специалисты отмечают, что заявления "вагнеровцев" о недостаточном количестве бронетехники, нехватке боеприпасов и сложностях с прорывом обороны ВСУ направлены на то, чтобы снять с Пригожина ответственность за неудачу возле Бахмута.

"Это заявление имеет целью освободить Группу "Вагнера" ​​и Пригожина от личной ответственности, приписывая их неспособность взять Бахмут к большим российским проблемам с распределением ресурсов", - отмечают в Институте.

К слову, такие события согласуются с выводами экспертов, что штурмы наемников "Вагнера" ​​позиций ВСУ под Бахмутом достигли кульминации.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов говорит, что президент России Владимир Путин потерял контроль над собственным окружением, открыто ведущим борьбу за влияние в Кремле, а в перспективе еще и за его место. Для России это означает "начало разрушения государственного аппарата". В частности, олигарх Евгений Пригожин все больше вмешивается в борьбу за власть в РФ.

Читайте также: