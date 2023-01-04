Пригожин пытается снять с себя ответственность за поражение возле Бахмута: уже нашел виновных

Олигарх пытается переложить на Министерство обороны РФ ответственность за провалы у мииста.
Российский олигарх, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит информационную подоплеку для того, чтобы хоть как-то объяснить неудачи своих наемников возле Бахмута Донецкой области. В частности, бизнесмен пытается обвинить в провалах Министерство обороны Сергея Шойгу и российскую промышленную базу
Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).
Аналитики подчеркивают, что российские пропагандисты расширили интервью Пригожина, в котором тот заявил, что силы "вагнеровцев" в Бахмуте не могут прорвать украинскую оборону. Он назвал наступление очень изнурительным. Аллигарх жалуется, что в украинских военных оборонные рубежи обустроены через "каждые 10 метров".
"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "Вагнера" в Бахмуте как фактически не преуспевшие. Ранее Пригожин в октябре 2022-го заявлял, что ППК "Вагнера" в районе Бахмута продвигается на 100-200 метров в сутки", - отмечают в ISW.
Специалисты отмечают, что заявления "вагнеровцев" о недостаточном количестве бронетехники, нехватке боеприпасов и сложностях с прорывом обороны ВСУ направлены на то, чтобы снять с Пригожина ответственность за неудачу возле Бахмута.
"Это заявление имеет целью освободить Группу "Вагнера" и Пригожина от личной ответственности, приписывая их неспособность взять Бахмут к большим российским проблемам с распределением ресурсов", - отмечают в Институте.
К слову, такие события согласуются с выводами экспертов, что штурмы наемников "Вагнера" позиций ВСУ под Бахмутом достигли кульминации.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов говорит, что президент России Владимир Путин потерял контроль над собственным окружением, открыто ведущим борьбу за влияние в Кремле, а в перспективе еще и за его место. Для России это означает "начало разрушения государственного аппарата". В частности, олигарх Евгений Пригожин все больше вмешивается в борьбу за власть в РФ.
Читайте также:
- Пригожин придумал оправдание, почему его "вагнеровцы" не могут захватить Бахмут
- "Потеря конечностей и зрения — не повод ехать домой": Пригожин отметился новой порцией бред о "зеках-добровольцах"
- Наступление россиян у Бахмута замедлилось: британские разведчики рассказали почему