Пригожин пытается усилить свою позицию в информпространстве РФ и бросает вызов монополии Путина: зачем

"Повар Путина", основатель ПК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, использует все больше платформ для усиления позиции в информационном пространстве. В частности, он привлек ресурс RiaFan, чтобы продвигать свою кампанию по вербовке зэков для войны в Украине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что Пригожин, вероятно, использует все больше платформ для обретения власти. " Режим Путина во многом зависит от монополизации Путиным государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии", — говорится в отчете.

Тем временем бизнесмен Пригожин формирует нужные нарративы о "вагнеровцах" среди военныхкоров, постоянно отвлекая внимание от своих сил — тем самым унижая российское военное командование.

Он все чаще критикует российское Минобороны, чтобы скрыть отсутствие "побед" своих наемников под Бахмутом. Бои там продолжаются с лета, но существенных успехов "вагнеровцы" не достигли, а терпят ворота.

"Тесное взаимодействие Пригожина со СМИ и интернет-сообществом позволяет ему реагировать на любую критику или неблагоприятные нарративы в режиме реального времени, в отличие от Минобороны России или Кремля", — пишут аналитики.

В ISW отмечают, что недовольство силовиков действиями России в Украине указывает на то, что президент-диктатор Владимир Путин будет продолжать бороться за умиротворение сторонников войны в долгосрочной перспективе.

Роль Пригожина в войне

В последнее время в России растет влияние "повара Путина". Он продолжает строить параллельную Минобороны военную структуру. Аналитики ISW считают, что это может оказаться большой угрозой для правления Путина.

Все больше — Пригожин выпрыгивает из штанов, чтобы выслужиться перед диктатором. Впрочем, этим он еще подрывает авторитет президента. Ведь может перетянуть роль "сильного человека" на себя.

Кроме этого. Пригожин активно вербует зеков в колониях. Он сам ездит в тюрьмы и ищет "добровольцев". Кроме того, желающих воевать он ищет даже за границей с помощью российских олигархов.

В украинской разведке сообщают, что бизнесмен не гнушается даже больными зэками. ПК "Вагнер" вербует заключенных с ВИЧ и гепатитом С. В Украине уже обнаружены такие пленные боевики.

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