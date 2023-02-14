Пригожин рассказал, почему ЧВК "Вагнер" отстранили от вербовки заключенных

Евгений Пригожин назвал несколько причин, почему он был полностью отстранен от вербовки заключенных.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 февраля заявил о прекращении вербовки заключенных на войну против Украины, тогда он не объяснил, с чем связано такое решение. Однако сейчас появилась информация, что его устранение связано с противодействием военного руководства России. Евгений Пригожин назвал три основных причины.

Об этом пишет издание "Важные истории".

Так, к Пригожину обратился депутат Свердловской области РФ с просьбой посодействовать в вербовке из колоний женщин. Пригожин ответил, что больше не задействован в вербовке российских заключенных и назвал три причины такого решения:

"Чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: "Слишком смелые для армии и вредны, они не дают отсидеться в кустах".

"ЧВК Вагнер использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты".

"Определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК Вагнер".

Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК "Вагнер"

Российский олигарх и владелец "Вагнера" ​​Евгений Пригожин прекратил набор заключенных в частную военную компанию.

Американские аналитики Института изучения войны считают, что Кремль боится влияния бизнесмена, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В Москве продолжают отказывать так называемому "повару Путина" в легитимности и власти России.

В британской разведке также считают, что вероятной причиной этого является конкуренция с Минобороны РФ.

Российский оппозиционер Марк Фейгин объяснил, что Пригожин перестал вербовать "зеков" на войну против Украины, поскольку эту инициативу перехватило ведомство Шойгу.

Евгений Пригожин длительное время вербовал на войну российских "зеков". За это он обещал им свободу после "отработки" шестимесячного контракта на войне.

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