Пригожин разоблачил фейк Кремля о "уничтоженных" украинских танках Leopard

Пригожин иронически заявил, что украинские танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них даже загнуто вниз дуло.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял российское Минобороны, которые похвастались тем, что оккупанты с ударного вертолета Ка-52 уничтожили украинские комбайны в поле.

Об этом передает пресс-служба Пригожина.

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"Сегодня министерство обороны РФ выложило впечатляющую работу ПТУРистов (ПТУР – противотанковая управляемая ракета - Ред). На этих кадрах отчетливо видно, как танки "Леопард" передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим ПТУРистам разглядеть в них вражескую технику.

Особенно возмущает поведение укр*пов: они научились маскировать танки под комбайны, а танкистов – под комбайнеров.

Спасибо ребята, за вашу прекрасную работу – мы будем уничтожать все, что имеет загнутое дуло", – иронически проккоментировал владелец ЧВК.

Напомним, что российские оккупанты уничтожили комбайны в поле и выдали их за танки Leopard. Этот фейк разоблачили даже сами Z-пропагандисты признали – на кадрах не танки, а сельскохозяйственная техника.