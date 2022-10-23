Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: появилось новое видео

Олигарх откровенно говорит заключенным, что "дороги назад нет".

Приближенный к Кремлю российский олигарх, которого называют поваром Путина, а также негласный глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова вербует заключенных в колониях.

Новое видео разговора Пригожина с российскими зеками появилось в Сети.

"Те, кто пройдет собеседование и потом будет сомневаться (ехать ли на войну – Ред.), могут отказаться. Нам нужны те, кто хочет воевать, кому это нравится. Но если вы поехали с нами, пути назад нет. На зону не вернется никто", – говорит на видео глава ЧВК "Вагнера".

Роль Пригожина в войне РФ с Украиной

Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера".

Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.

Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.

Один из заключенных, присоединившийся к рядам "Вагнера", рассказал, как Пригожин вербовал в колонии и предлагал смыть грехи кровью украинцев.

Также Пригожин заявил, что его представитель занимается строительством "оборонных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области.

Издание Middle East Eye сообщало, что Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов.

Военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев рассказывал, что смертность личного состава ПИК "Вагнер" на войне против Украины составляет 90% личного состава.