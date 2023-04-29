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Пригожин терзается в догадках: назвал новую дату контрнаступления ВСУ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1958
Время на прочтение
1 мин
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Пригожин терзается в догадках: назвал новую дату контрнаступления ВСУ

Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин / Фото: Getty Images

Главарь "вагнеровцев" Пригожин уверен, что ВСУ пойдут в контрнаступление на российских окупантов до 15 мая.

ВСУ готовы к контрнаступлению, он начнется до 15 мая.

В этом уверен основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, возможно, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Возможно, 9 мая они нам дадут отдохнуть, но к 15 мая наступление будет просто вот 100%", — заявил Пригожин.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ пойдут в контрнаступление якобы после 2 мая, мол, тогда закончится сезон дождей, а ветер высушит почву.

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