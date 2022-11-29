Пригожин в тюрьме был "петухом": Арестович — о скандальном прошлом руководителя ЧВК "Вагнер"

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о том глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в тюрьме был из "касты опущенных". Он считает, что публикация такой скандальной информации может быть кому-то выгодна в России.

Об этом Арестович написал на своем телеграмм-канале.

Советник Офиса президента отметил, что информация о непростом прошлом руководителя ЧвК "Вагнер" может угрожать Пригожину новыми проблемами. К "повару Путина" могут возникнуть дополнительные вопросы среди наемников и осужденных, которых он вербует на войну против Украины. Утрата авторитета для Пригожина может означать утрату влияния в России.

Арестович отметил, что пока неизвестно, начал ли кто-то в Кремле бороться с Пригожиным или это просто "уголовный авторитет" решил рассказать правду о прошлом террориста Путина.

Советник Офиса президента отметил, что интересен и тот факт, что Пригожин пока не отреагировал на скандал.

Скандальное видео о прошлом Пригожина

Российский "уголовный авторитет" Саша Курара записал видео, в котором рассказал сенсационное прошлое "повара Путина" Евгения Пригожина. Курара говорит, что Пригожин из-за вовлечения несовершеннолетних в проституцию занимал в тюрьме низшую касту — "опущенных". Также российский криминальный авторитет заявил, что руководитель ЧВК "Вагнера" во время своего пребывания в тюрьме был "петухом", что на тюремном сленге означает, что он вступал в половые контакты с другими осужденными.

Курара призвал заключенных не идти в ряды ПВК "Вагнера", потому что в преступном мире получать приказы от "опущенных" считается унизительным.

"А теперь вы, которые идете к этому ЧВК "Вагнера", становитесь под флаг пи***са, вами командует пи***с и вы приравниваете себя к пи***су. Даже не то что приравняете — вы становитесь ниже, чем пи***с… Вспомни, Женя, петух есть**ный, как тебя притесняли" , — рассказывает Саша Курара .

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