Пригожин внезапно заявил, что ВСУ сформировали группировку для блокировки "вагнеровцев" под Бахмутом

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал заявление о проблемах под Бахмутом. По его словам, ВСУ сформировали группировку для блокирования его наемников на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в Телеграмм-канале Пригожина.

По словам главаря, для того чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК "Вагнер".

"Для этого ВСУ создали ряд группировок: одна группировка в Славянске — 67 бригада, другая группировка в Северске — 81 и 66 бригады, еще одна группировка во Временном Яру и одна — в Константиновке. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Бахмут, необходимо заблокировать ЧВК "Вагнер" и выйдет "пирожок": начинка — это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка — это, собственно, ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин.

Террорист заявил, что "стучит во все двери, бьет тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также по прикрытию флангов". Он требует слаженных действий, иначе окупантов под Бахмутом ожидает огромная катастрофа.

"В случае, если все слаженно, без амбиций, выбонов и истерик сделают эту совместную работу, тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет пздец", — пишет Пригожин.

По его словам, он лично станет "вишенкой" в этом "пирожке" и вместе с "вагнеровцами" окажется в ловушке.

"ВСУ будет бороться за Бахмут до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучимся во все двери", — добавил. Пригожин.

Напомним, что украинский военный эксперт рассказал, что события на фронте в войне сломали много норм и шаблонов ведения боев.

Также разведка Британии в дальнейшем отчитывается: ВСУ укрепляют Бахмут элитными подразделениями.

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