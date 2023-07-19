Пригожин впервые после бунта обратился к "вагнеровцам": грозится снова воевать против Украины

Террорист Пригожин заявил, что в "Беларуси будет вторая армия мира".

Российский террорист Евгений Пригожин впервые после бунта обратился к боевикам ЧВК "Вагнер". Он назвал ситуацию на фронте "позором" и назвал условия возвращения на войну против Украины.

Об этом сообщают пропагандистские телеграмм-каналы, близкие к "вагнеровцам".

Российский террорист Пригожин впервые после бунта выступил перед своими наемными убийцами.

Он заявил, что "ситуация на фронте — это позор, в котором его боевики больше не будут участвовать". Пригожин отметил, что теперь "вагнеровцы" будут делать из белорусов "вторую армию мира".

Пригожин признал, что его террористы будут в Беларуси "определенное время", а затем будут готовиться к "путешествию в Африку".

Террорист также заявил о готовности вернуться на войну против Украины, если "вагнеровцев" не заставят опозорить себя и свой боевой опыт".

Бунт Пригожина

24 июня российский террорист Евгений Пригожин устроил бунт против оккупационного Министерства обороны. Его боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и колонной отправились в Москву. По дороге "вагнеровцы" сбили несколько бортов российской военной авиации.

Однако впоследствии якобы через посредство Лукашенко террористу Пригожину удалось договориться с диктатором Путиным. ЧВК "Вагнер" в этих условиях будет находиться в Беларуси.

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