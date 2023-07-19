Пригожин впервые после бунта обратился к "вагнеровцам": грозится снова воевать против Украины

Террорист Пригожин заявил, что в "Беларуси будет вторая армия мира".
Российский террорист Евгений Пригожин впервые после бунта обратился к боевикам ЧВК "Вагнер". Он назвал ситуацию на фронте "позором" и назвал условия возвращения на войну против Украины.
Об этом сообщают пропагандистские телеграмм-каналы, близкие к "вагнеровцам".
Российский террорист Пригожин впервые после бунта выступил перед своими наемными убийцами.
Он заявил, что "ситуация на фронте — это позор, в котором его боевики больше не будут участвовать". Пригожин отметил, что теперь "вагнеровцы" будут делать из белорусов "вторую армию мира".
Пригожин признал, что его террористы будут в Беларуси "определенное время", а затем будут готовиться к "путешествию в Африку".
Террорист также заявил о готовности вернуться на войну против Украины, если "вагнеровцев" не заставят опозорить себя и свой боевой опыт".
Бунт Пригожина
24 июня российский террорист Евгений Пригожин устроил бунт против оккупационного Министерства обороны. Его боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и колонной отправились в Москву. По дороге "вагнеровцы" сбили несколько бортов российской военной авиации.
Однако впоследствии якобы через посредство Лукашенко террористу Пригожину удалось договориться с диктатором Путиным. ЧВК "Вагнер" в этих условиях будет находиться в Беларуси.
Читайте также:
- ВСУ продвинулись на километр на Мелитопольском направлении
- НАПК в течение трех месяцев будет проверять образ жизни военнослужащих
- ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили два автомобиля российских окупантов (видео)