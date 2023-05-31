Пригожин vs Минобороны РФ: главарь "вагнеровцев" призывает расследовать преступления российских чиновников

Руководитель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в среду, 31 мая, обратившийся в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства до и во время военной кампании Москвы в Украине.

Об этом пишет Reuters.

"Сегодня я направил письма в Следственный комитет и прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту совершения преступления во время подготовки и проведения СВО высшими должностными лицами Минобороны", — сказал Пригожин.

"Эти письма не будут опубликованы в связи с тем, что этим будут заниматься следственные органы", — Министерство обороны отказалось от комментариев.

Пригожин, главарь ЧВК "Вагнер", неоднократно обвинял министра обороны Сергея Шойгу и других чиновников в саботаже военных действий России.

Ранее мы писали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает расшатывать режим Владимира Путина, критикуя бюрократическую машину в РФ.

Пригожин пожаловался журналисту, что российские СМИ запрещают упоминания о ЧВК "Вагнер", заявив, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры на несколько месяцев, прежде чем русский народ начнет ненавидеть бюрократов.

Он также заметно переключил обсуждение из разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку.

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